26.000 lopers en uitgelaten sfeer op incidentloze 10 Miles in Antwerpen

De uitgestelde Antwerp 10 Miles, voor het eerst in de herfst, werd gewonnen door Michaël Somers. Favoriet Isaac Kimeli kwam als tweede over de meet, bij de vrouwen was Nina Lauwaert de snelste. Tal van bv’s en politici liepen mee, er heerste een heuse bevrijdingssfeer.

Antwerp 10 Miles Foto: Kioni Papadopoulos

De weergoden waren de Antwerp 10 Miles goed gezind, in totaal 31.000 lopers - onder wie ook de deelnemers aan de Kids Run - konden droog starten. Na een jaar uitstel wegens corona, was de opluchting groot. Het werd uiteindelijk een mooie, incidentloze wedstrijd. Organisator Golazo spreekt van een ‘succesvolle najaarseditie’.

Michaël Somers kwam als eerste over de meet in ruim 47 minuten, gevolgd door topfavoriet Isaac Kimeli. Bij de politici was het uitkijken naar het Antwerps duel tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De Wever had vooral schrik van de ‘konijnenpijp’, zo zei hij aan de start. Uiteindelijk ging het goed. De burgemeester finishte in 1 uur en 25 minuten - vóór zijn zoon Simon -, de minister vier minuten later.

Bij de bv’s was vooral Wout Van Aert dé publiekstrekker. Voor beste wielrenner van het seizoen was de loopwedstrijd, amper één week na Parijs-Roubaix, ‘pure fun’. Hij liep met twee vrienden, maar had was last van de benen. ‘Ik denk wel dat ik ofwel mijzelf overschat heb of hen onderschat, want ik heb toch lang alleen gelopen. Na 14 kilometer vroeg ik me af: is dit wel vakantie?’, aldus de vice-olympisch kampioen achteraf. Ook komiek Geert Hoste en actrice Tine Embrechts waren erbij.