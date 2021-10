Turkije spreekt deelnemers Pride vrij, Amnesty reageert verheugd

Het Turkse gerecht heeft vrijdag achttien deelnemers van een Pride-bijeenkomst in Ankara in 2019, vrijgesproken. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het vonnis een overwinning voor gerechtigheid. Prides zijn de facto verboden in Turkije

Drieëntwintig deelnemers van een Pride-bijeenkomst in Ankara twee jaar geleden, werden door de politie opgepakt. Volgens de ordediensten omdat ze weerspannig waren, maar volgens de organisatoren verliep de optocht vreedzaam. Toch gebruikte de politie pepperspray, plastic kogels en traangas. Achttien van hen werden uiteindelijk vervolgd. Vrijdag werden de achttien door het Turkse gerecht vrijgesproken.

‘Het vonnis van vandaag is een overwinning voor gerechtigheid, maar deze langdurige juridische strijd had nooit mogen plaatsvinden’, zegt Massimo Moratti van Amnesty International. Tijdens Amnesty’s Schrijfmarathon in 2019 werd wereldwijd actiegevoerd voor twee van hen - biologiestudenten Melike Balkan en Özgür Gür. Ze riskeerden tot 3 jaar celstraf omdat ze een sit-in gelinkt aan de Pride organiseerden aan hun universiteit en opkomen voor de rechten van LGBTI+’ers.

Homofobie

Een groeiend aantal studenten in Turkije steunt LGBTI+’ers, terwijl in het land homofobie een opmars maakt en de vrijheid van meningsuiting er steeds vaker ingeperkt wordt. Homoseksualiteit is in theorie legaal, maar Prides worden in de praktijk steevast verboden. Net daarom is de uitspraak van het gerecht best opvallend.

In Turkije is de conservatieve partij van president Tayyip Erdogan al twee decennia aan de macht en scoort archislecht wat de bescherming van LGBTI+-rechten betreft, in vergelijking met andere Europese landen.