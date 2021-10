Coens wil winterkorting op energiefactuur

CD&V-voorzitter Joachim Coens pleit voor een ‘winterkorting’ op de energiefactuur voor de meest kwetsbaren én de groep die daar net buiten valt. Nog in het VTM Nieuws eist hij een hogere bijdrage van profvoetballers en toont hij zich bereid te praten over euthanasie voor dementerenden.

De federale regering zit opnieuw bijeen voor de verdeling van de centen, maar de kans is klein dat het vandaag tot witte rook komt. Deadline is dinsdagmiddag, wanneer premier Alexander De Croo in het parlement verwacht wordt voor zijn zogenaamde ‘state of the union’.

Eén van de heetste hangijzers op de onderhandelingstafel is de RSZ-bijdrage van profvoetballers. In het voorstel van premier De Croo moet een strenger fiscaal regime voor voetballers 30 miljoen euro opbrengen, maar volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens moet het meer zijn. Eerder tegen de 100 miljoen, zo suggereert hij op VTM. ‘Niemand snapt nog dat die mensen zo’n lage bijdrage betalen, je krijgt dat niet meer uitgelegd.’

Wintercheque

Ook aan de pijlsnel gestegen energiefactuur wil de CD&V-voorzitter iets doen. Het belangrijkste is dat de overheid moet garanderen dat ‘zo’n schommelingen in de toekomst niet meer kunnen’, zodat gezinnen niet ineens honderden euro’s extra moeten ophoesten - euro’s die ze niet altijd hebben. ‘Dan is de vraag: wat doe je voor de meest kwetsbaren? Ik ben voorstander van een soort winterkorting op de factuur.’ De wintercheque - een idee dat al door de PS werd voorgesteld - moet de meest kwetsbaren helpen, máár ook zij die daar net buiten vallen, vindt Coens. Over het bedrag wil hij geen uitspraken doen. De PS sprak eerder van 100 euro.

2 miljard

Zoals bekend moet de regering op zoek naar een tweetal miljard euro om de economie aan te zwengelen na de coronacrisis, en de meest kwetsbare groepen te helpen.

Al staat dat bedrag niet in steen gebeiteld, aldus PS-voorzitter Paul Magnette. In De Zevende Dag liet hij verstaan dat het niet de hoogte van het bedrag is dat ertoe doet, wél wat ermee gedaan wordt. Als het van hem afhangt - en de ‘Pandora Papers’, het onthullende dossier van onderzoeksjournalisten van ICIJ over alweer massale belastingontduiking sterken hem in die gedacht - moet het geld gehaald worden bij de rijken.

‘Grote Belgische families die hun geld naar de fiscale paradijzen sturen, dat is een schandaal. Als die mensen hun belastingen in België correct betalen, zou onze begroting in evenwicht zijn’, meent Magnette.

Euthanasie

Eenmaal de begroting is afgeklopt, kunnen er weer een aantal andere dossiers op tafel komen. Zoals de bio-ethische bijvoorbeeld. De Vlaamse liberalen hebben al laten verstaan dat zij opnieuw de uitbreiding van de bestaande euthanasiewet willen bespreken, zodat euthanasie ook kan worden toegepast bij dementerenden. Voor CD&V heeft dat altijd bijzonder moeilijk gelegen. Joachim Coens laat evenwel verstaan dat hij ‘het gesprek wil aangaan’. Maar first things first.