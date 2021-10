30.000 deelnemers verwacht voor eerste klimaatmars sinds corona

De comeback van de klimaatmarsen belooft een sterk signaal te worden: volgens de 80 organisatoren zullen straks 30.000 mensen meestappen door de Brusselse straten. Volgens klimaatactiviste Anuna De Wever komen ook de spijbelacties op vrijdag terug.

Alles wijst erop dat de opkomst voor de #backtotheclimate-actie in Brussel, de eerste klimaatmars in anderhalf jaar, niet zal teleurstellen. Om 14 uur start de mars, die gesteund wordt door 80 organisaties. Er worden tot 30.000 deelnemers verwacht. Het plein voor station Brussel-Noord stroomt al aardig vol, met mensen van divers allooi en diverse leeftijden, die borden bij hebben met slogans à la ‘Wake up’. Ook PS-voorzitter Paul Magnette is aanwezig.

‘10-10-21’, de dag waarop de Klimaatcoalitie weer uit haar kot zou komen, moest en zou een krachtig signaal zijn voor de deelnemers aan de nakende Europse top en de klimaattop in Glasgow. ‘De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen’, aldus Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie. ‘We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen”.

Extreme weer

In De Zevende Dag toonde klimaatactiviste Anuna De Wever, die bijna drie jaar geleden één van de bezielers was van de Belgische klimaatmarsen, zich verheugd over de opkomst. ‘Dat bevestigt het idee dat veel mensen ermee bezig zijn.’ Ook zij benadrukte de hoge nood aan actie. Het klimaat is in crisis, aldus De Wever. Voor een transitie is geen tijd meer.

Dit jaar heeft het extreme weer in België en overal ter wereld (overstromingen, bosbranden, hittegolven) al vele slachtoffers gemaakt en kostbare natuur verwoest, die we nodig zullen hebben om ons te beschermen tegen meer rampen die eraan komen. Net daarom eist de Klimaatcoalitie ‘doortastend beleid’, te beginnen bij de meest kwetsbaren. Bovendien hebben de historische uitspraak van de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongezien signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen.

Economische revolutie

Ook op economisch vlak is er volgens De Wever nood aan een revolutie, een totale systeemswitch. Opvallend is dat ze, net als de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, weinig vertrouwen (meer) toont in bijvoorbeeld bedrijfsleiders.

De laatste mars was in maart 2020, sindsdien is er volgens de organisatoren véél te weinig gebeurd. ‘Politici weten heel goed wat er moet gebeuren, het ontbreekt hen gewoon aan moed’, aldus nog Anuna De Wever op VTM Nieuws. Vandaar dat het niet bij 10-10-21 blijft: op 22 oktober herneemt het scholierenprotest. In Gent en Louvain-la-Neuve zullen klimaatspijbelaars op straat komen, en ook op de top in Glasgow zelf willen de activisten zich laten horen en zien.