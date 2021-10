Een deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma is zaterdag ingestort waardoor een nieuwe rivier van lava is ontstaan. Volgens het Vulkanologisch Instituut is de hete massa enorm verwoestend en is het voor de hulpdiensten moeilijk om de getroffen plekken te bereiken. In de video hierboven ziet u hoe de noordelijke flank van de Cumbre Vieja instort.