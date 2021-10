Russisch vliegtuig stort neer in deelrepubliek Tatarstan

Foto: via REUTERS

In de Russische deelrepubliek Tatarstan is een vliegtuig met 22 mensen aan boord neergestort. Er zouden 15 doden zijn en 7 mensen zouden de crash overleefd hebben. Dat meldt het Russische ministerie voor Noodsituaties aan persagentschap Interfax.

Het toestel is van het type L-410 Turbolet, een tweemotorig transportvliegtuig. Volgens hulpverleners stortte het toestel zondag neer in de buurt van de stad Menzelinsk, zo’n 300 kilometer ten oosten van Kazan, de hoofdstad van Tatarstan. Het toestel vloog in brand maar hulpverleners konden het naar verluidt snel blussen.

Volgens andere bronnen waren er 23 mensen aan boord en zouden er meer doden zijn.