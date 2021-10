Droge zondag met temperaturen tot 17 graden

Zondag verwachten we eerst soms hardnekkig ochtendgrijs in het noorden van het land. Eenmaal dit is opgelost, wordt het overwegend zonnig ondanks de aanwezigheid van enkele hoge wolkensluiers.

In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten, maar het blijft nog droog. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het centrum.

Zondagavond bereikt een zwakke regenzone het westen en trekt vannacht over ons land. Het is daarbij bewolkt en de lage wolken kunnen over de Ardennen het zicht beperken. Tegen de ochtend verschijnen opnieuw opklaringen achter de regenzone. De minima liggen tussen +3 graden in het zuidoosten +11 graden aan zee.

Frisser

Maandag verlaat de zwakke storing ’s morgens ons land via het zuidoosten; in de Ardennen is het dus tijdelijk betrokken met wat lichte regen of motregen, en het zicht is soms slecht door de lage wolkenvelden. Elders is het gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag wordt de atmosfeer licht onstabiel en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, waaruit lokaal enkele buitjes kunnen vallen. Het wordt iets frisser met maxima van 11 tot 13 graden in de Ardennen en 14 tot 16 graden elders.

Dinsdag circuleert een koufront lans de oostelijke flank van een hogedrukgebied nabij de Britse Eilanden. Deze storing bereikt ons land via het noorden en gaat gepaard met een onstabielere luchtmassa. Het wordt dus wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen rond 9 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in het centrum. De wind waait meestal vrij krachtig aan zee en matig in het binnenland uit westelijke tot noordwestelijke richting, alvorens te ruimen naar noordelijke tot noordwestelijke richtingen.

Regen

Woensdag beïnvloedt de vochtige lucht, die stroomt rond het hogedrukgebied boven de Britse Eilanden, ons weer. De bewolking domineert en ligt aan de oorsprong van wat regen of motregen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden vlak aan zee. De wind is zwak tot matig, aan zee matig tot vrij krachtig, uit west.

Donderdag verschuift het hogedrukgebied, dat de afgelopen dagen boven de Britse Eilanden lag, richting Frankrijk. De atmosfeer wordt dus stabieler, maar de vochtigheid die nog steeds aanwezig is leidt tot wolkenvorming. Het blijft echter droog, al kan er uit een dikker wolkenpakket steeds wat gedruppel vallen, vooral dan in de Ardennen. We halen maxima van 10 of 11 graden op de Ardense toppen tot 15 graden in Vlaanderen. De westen- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vaak vrij krachtig.

Vrijdag zou een storing vanuit de Noordzee naar ons land trekken en zou het even kunnen regenen maar dit moet nog bevestigd worden. De maxima liggen tussen 9 en 14 graden.

Zaterdag wordt ons weer hoogstwaarschijnlijk bepaald door een nieuw hogedrukgebied. Het lijkt droog en rustig te blijven, bij maxima tussen 9 en 14 graden. De nachten worden mogelijk wel opnieuw frisser.