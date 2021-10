Acteur verpletterd door decorstuk op toneel Bolsjoj-theater

Op het toneel van het wereldberoemde Bolsjoj-theater in Moskou is een acteur verpletterd door een decorstuk. De 37-jarige kwam tijdens een voorstelling om het leven tijdens een verandering van het decor. De politie onderzoekt de exacte omstandigheden, aldus de autoriteiten in de Russische hoofdstad.

De uitvoering van de opera Sadko van de Russische componist Nikolaj Rimski-Korsakov werd meteen onderbroken. Het publiek moest de zaal verlaten. Daarna is besloten de voorstelling helemaal te stoppen.

Sommige toeschouwers zeiden dat ze aanvankelijk dachten dat het ongeluk bij de productie hoorde, totdat iemand op het podium riep: ‘Stop! Stop! Bel een ambulance!’. De opera werd meteen stopgezet en het publiek werd gevraagd te vertrekken, volgens het persagentschap Interfax.

Het is niet de eerste keer dat het Bolsjoj-theater af te rekenen krijgt met een dodelijk drama. In 2013 overleed een violist nadat hij in de orkestbak viel.