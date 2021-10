Omstreden Tsjechische premier Babis wint parlementsverkiezingen

De populistische partij ANO van de omstreden premier Andrej Babis heeft zaterdag de parlementsverkiezingen in Tsjechië gewonnen. Uit de voorlopige resultaten blijkt echter dat de partij niet voldoende stemmen haalde voor een absolute meerderheid en het moeilijk zal hebben om een regering te vormen.

Nadat meer dan 90 procent van de stemmen geteld was, behaalde ANO 28 procent van de stemmen. Dat is goed voor 75 zetels in het 200 zetels tellende parlement. Babis zal het dan ook moeilijk krijgen om een meerderheid te vormen in het parlement.

Tweede is een centrumrechtse coalitie van oppositiepartijen, die ruim een kwart van de stemmen krijgt. Een linkse coalitie met de Piratenpartij komt uit op zowat 15 procent van de stemmen. De twee allianties zouden samen een meerderheid van 103 zetels kunnen vormen in het parlement.

De Communistische Partij van Bohemen en Moravië behaalde een historisch slecht resultaat. De partij kreeg amper 3,81 procent van de stemmen en haalt daarmee de kiesdrempel niet, wat betekent dat ze voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog uit het parlement zal worden geweerd.

Een potentiële partner van ANO voor de regeringsvorming zou de extreemrechtse antimoslimpartij SPD kunnen zijn, die 10 procent van de stemmen binnenhaalde.

Met bijna alle stembiljetten geteld, wordt de opkomst op zowat 65 procent geschat. Dat is iets meer dan de 60,84 procent bij de parlementsverkiezingen van 2017. Tsjechië telt zowat 10,7 miljoen inwoners.

Tijdens de laatste dagen van de verkiezingscampagne is de multimiljardair Babis verwikkeld geraakt in een van de vele financiële schandalen die in de Pandora Papers aan het licht zijn gekomen. Babis zou in 2009 voor 15 miljoen euro (17,4 miljoen dollar) onroerend goed in Frankrijk hebben gekocht via dubieuze lege vennootschappen. De 67-jarige premier heeft beschuldigingen van witwaspraktijken ontkend.