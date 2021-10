Manneken Pis wordt opnieuw postbode

Het standbeeld van Manneken Pis in Brussel is zaterdag gekleed in het uniform van postbode. Dat gebeurde naar aanleiding van Wereldpostdag.

Het nieuwe kostuum werd onthuld in aanwezigheid van minister van Overheidsbedrijven en Post Petra De Sutter (Groen) en bpost-topman Dirk Tirez.

‘Vandaag vieren we Wereldpostdag. Voor deze gelegenheid draagt Manneken Pis, met trots, de kleuren van bpost’, schreef het postbedrijf bij een filmpje op Twitter. ‘Wij erkennen hiermee het onschatbare werk van alle postmedewerkers.’

Voor het Brusselse plassende ketje wordt het het derde postbode-uniform in zijn kostuumcollectie. Het eerste kreeg hij in juli 1952, en ook in juli 1992 konden toeristen Manneken Pis als postbode zien urineren.