Nieuwe lavastroom richt bijkomende vernieling aan in La Palma

Een nieuwe lavastroom heeft zich gevormd en verdere verwoestingen aangericht op het Canarische eiland La Palma. Dat melden Spaanse media zaterdag. De luchthaven op het eiland is intussen wel opnieuw geopend.

De massa, die een temperatuur van ongeveer 1.000 graden heeft, ontsnapte nadat de noordelijke flank van de vulkaankegel in de Cumbre Vieja was ingestort.

Aangezien de getroffen regio al was geëvacueerd, hoefde niemand in veiligheid gebracht te worden. De vulkaan stootte een aswolk uit tot een hoogte van drieënhalve kilometer. Kleine tot middelgrote bevingen doen ook het zuiden van het eiland regelmatig opschrikken: de hevigste beving had een kracht van 4,1.

De vulkaan Cumbre Vieja barstte bijna drie weken geleden, op 19 september, voor het eerst in vijftig jaar uit. De lava heeft sindsdien ongeveer 1.150 gebouwen verwoest. Ongeveer 6.000 mensen moesten hun huizen verlaten. Tot nu toe raakte niemand gewond. De schade aan gebouwen, infrastructuur en landbouw wordt geraamd op 400 miljoen euro.

Vrijdag werd de luchthaven van La Palma nog gesloten door de aswolk in de lucht. Intussen is ze opnieuw geopend, maar vinden er nog schoonmaakwerken plaats, laat de Spaanse luchthavenautoriteit weten op Twitter. Wanneer er opnieuw vluchten kunnen plaatsvinden, is voorlopig nog koffiedik kijken. De regionale maatschappij Binter hoopt snel opnieuw operationeel te zijn.