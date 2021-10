Licht uit in Libanon door brandstoftekorten

Libanon zit zonder elektriciteit: door brandstoftekorten zijn zaterdag de twee grootste energiecentrales uitgeschakeld . Een regeringsbron meldde aan Reuters dat een heropstart niet voor de eerste dagen zal zijn. De economische crisis in Libanon is nog acuter geworden door de brandstoftekorten van de voorbije weken.

De centrales van Deir Ammar en Zahrani zijn zaterdag op de middag uitgeschakeld. Al maandenlang is de stroomvoorziening een van de vele problemen waarmee de Libanese bevolking kampt. De meeste dagen is er amper twee uur elektriciteit per dag, waardoor veel huishoudens hun toevlucht zoeken tot dieselgeneratoren. De brandstof daarvoor is echter maar beperkt beschikbaar en door de brandstoftekorten wordt het gebruik van generatoren haast onbetaalbaar.

Uit Iran werd vorige maand nog diesel geleverd aan de Hezbollah, de machtige beweging die deel uitmaakt van het regime in Beiroet en nauwe banden onderhoudt met Teheran. Tegenstanders van Hezbollah zien vooral een poging van de groepering om zijn invloed uit te breiden.

De zware economische crisis in het land heeft de helft van de bevolking in armoede gestort. Sinds 2019 is de waarde van het Libanese pond met 90 procent gedaald.

De bevolking kwam meermaals op straat, maar de politieke elite in Beiroet handelt heel erg traag. Na de enorme ramp in de haven van Libanon vorige zomer, waar meer dan 200 mensen omkwamen, viel de regering. De nieuwe regering trad pas een maand geleden aan.