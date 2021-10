Regeringstop zit opnieuw samen over begroting: ‘Deadline is dinsdag om 14.30 uur’

Premier Alexander De Croo en de topministers van de federale regering zijn zaterdagmiddag opnieuw samengekomen voor de opmaak van de begroting 2022.

De zeven regeringspartijen leggen zichzelf geen druk op om voor eind dit weekend met een akkoord te komen. ‘De deadline is dinsdag om 14.30 uur’, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bij zijn aankomst in Wetstraat 16. Op die datum houdt premier De Croo zijn beleidsverklaring in de Kamer.

De zeven partijen hebben de intentie om alle dossiers systematisch aan te pakken. ‘Alle aspecten hangen met elkaar samen en moeten samen besproken worden’, zei staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD). Volgens de liberale politica verlopen de gesprekken op een ‘constructieve’ manier. ‘We werken aan het begrotingstraject, aan het relanceplan, de hervorming van de arbeidsmarkt en de vacatures binnen bedrijven. Alles is met elkaar verbonden.’

De onderhandelaars hebben nog best wat werk op plank. Naast de begroting buigen de ministers zich over maatregelen om de energiefactuur binnen de perken te houden en ook over de arbeidsmarkt moeten nog knopen worden doorgehakt.

De minister van Financiën gaf ook aan dat de regering bezig is met ‘de balans tussen privé en werk’. Over de stijging van de energieprijzen benadrukte Van Peteghem het belang van het helpen van de gezinnen op korte termijn, maar ook van structurele hervormingen.

2 miljard

Premier De Croo mikt op een inspanning van 2 miljard euro. Bij de start van de regering werd afgesproken om post-corona elk jaar een vaste budgettaire inspanning van 0,2 procent van het bbp te doen. Dat komt overeen met zo’n miljard euro. Het gros van de maatregelen om dat eerste miljard te vinden, werd al ­afgesproken bij de regeringsonderhandelingen. Zo wordt er onder meer gerekend op bijkomende inkomsten uit fraude­bestrijding en komen er extra btw en ­accijnzen op tabak.

Daarbovenop wil de premier een variabele inspanning van nog eens een miljard euro. Ook daarvoor ligt al een hele rist maatregelen op tafel. De gemakkelijkste daarvan is de al besliste effectentaks, goed voor 430 miljoen euro. Daarnaast wordt onder meer gekeken naar een hervorming van het gunstregime voor topsporters – wat erg ­gevoelig ligt bij de MR – en een vermindering van de terugbetaling van de accijnzen op professio­nele diesel.