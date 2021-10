Tiener die paniek veroorzaakte in Kortrijk en Waregem aangehouden

De 18-jarige jongeman die donderdag paniek veroorzaakte in Kortrijk en Waregem, wordt aangehouden. De onderzoeksrechter heeft ook een psycholoog en een psychiater aangesteld om de geestestoestand van J.V. na te gaan.

J.V. trok donderdag eerst naar de Vives Hogeschool met een airsoftwapen. Daarna werd hij in Waregem gesignaleerd: aanleiding voor een urenlange klopjacht op beide plaatsen. Het parket vroeg zijn aanhouding voor het verspreiden van valse berichten en een inbreuk op de wapenwet.

Zaterdagochtend is de jongen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is de aanhouding bevestigd, al zijn op dit moment nog geen details over de aanklacht bekend. De onderzoeksrechter heeft ook een onderzoek bevolen naar de geestestoestand van J.V. Een psychiater en een psycholoog worden aangesteld, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens.

Gebrek aan verantwoordelijkheidszin

Het parket van Kortrijk tilt daarnaast zwaar aan het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van een aantal mensen, zegt Janssens. ‘Veel mensen wisten onder andere via sociale media waar hij zich bevond, maar hebben de politie niet verwittigd. Deze gigantische klopjacht had vermeden kunnen worden.’

Het heeft daardoor veel langer geduurd om hem te vinden dan nodig was, luidt het.

Vlak na zijn arrestatie zou de tiener al hebben laten uitschijnen dat hij in zijn ogen niets misdeed omdat hij als meerderjarige ‘toch mocht smoren’ en geen echt wapen bij zich droeg. Volgens Stijn Dewolf, de advocaat van de tiener, had de jongeman helemaal geen slechte bedoelingen en had hij ook niet de intentie om iets kwaadwilligs aan te richten.