In de Antwerpse gemeente Baarle-Hertog is het de afgelopen weken weer ontzettend druk geweest aan de tankstations. Heel wat Nederlanders komen er benzine tanken omdat de prijzen in België veel lager zijn dan die in Nederland. In België betaal je nu zo’n 1,5 euro per liter benzine, terwijl dat bij onze noorderburen bijna 2 euro is.