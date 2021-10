Ook vader van Remco Evenepoel keert na dramatische val terug naar Lombardije: ‘Na de Spelen kregen we dreigbrieven’

Hij zal toch eens moeten slikken. Patrick Evenepoel draait er niet omheen. Niet alleen Remco Evenepoel keert vandaag terug naar die voor hem zo beladen Ronde van Lombardije. Ook voor zijn ouders is het een emotionele dag. Toch willen ze er bij zijn. Alleen al om dit woelige 2021 definitief achter zich te laten. ‘Het is een zwaar jaar geweest. Na de Spelen kregen we zelfs dreigbrieven. Mijn vrouw en ik hebben dikwijls naar mekaar gekeken: Waar zijn wij mee bezig?’