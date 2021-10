Parket van Parijs wil verkrachtingszaak tegen regisseur Luc Besson stopzetten

De Franse filmregisseur Luc Besson ontsnapt zo goed als zeker aan vervolging in de verkrachtingszaak die tegen hem loopt. De openbare aanklager in Parijs heeft de rechter gevraagd om van vervolging af te zien. De Belgisch-Nederlandse actrice Sand van Roy beweerde in 2018 meermaals te zijn verkracht door Besson, maar de regisseur heeft die beschuldigingen altijd ontkend.

Het ziet ernaar uit dat Luc Besson (62) de dans ontspringt in de verkrachtingsaffaire waarin zijn naam nu al drie jaar wordt genoemd. De Hasseltse actrice Sand van Roy (31) was in de lente van 2018 naar het gerecht gestapt en had Besson ervan beschuldigd haar meermaals te hebben verkracht. Iets wat de regisseur altijd bij hoog en bij laag heeft ontkend: ‘Ik heb in mijn hele leven nooit een vrouw verkracht. Ik heb nooit een hand uitgestoken naar een vrouw. Ik heb nooit een vrouw bedreigd. Ik heb geen enkele vrouw ooit fysiek of geestelijk gedwongen tot wat dan ook’, zei hij in 2019.

De Franse Harvey Weinstein?

Besson, bekend van films als ‘Nikita’, ‘Léon’, ‘Le Grand Bleu’ en ‘Taxi’, is een klinkende naam in de Franse filmwereld. Maar volgens Van Roy misbruikte hij, net als de Amerikaanse producent Harvey Weinstein, zijn status jarenlang om vrouwen – veelal jonge actrices – in bed te krijgen. De actrice met Nederlandse roots had op 18 mei 2018, daags na een uit de hand gelopen rendez-vous in het Parijse luxehotel Le Bristol, aangifte gedaan van verkrachting. Twee maanden later beschuldigde ze Besson van nog een rist seksuele aanrandingen die over een periode van twee jaar hadden plaatsgevonden.

‘Ik was zijn persoonlijke Barbiepop’, vertelde ze destijds aan Het Nieuwsblad. ‘Hij toonde interesse in mijn film Olga en gebruikte dat excuus om met mij af te spreken. Eens hij mijn vertrouwen had gewonnen, begon hij te spreken over andere meisjes die hem hadden gekwetst en hoe hij zich had gewroken. Ik kreeg de indruk dat ik nooit meer aan werk zou raken als ik niet op zijn avances inging. Toen ik hem afwees, werd ik inderdaad net als hen gestraft en gaf hij mij een schuldgevoel. Als je weigert om seks met hem te hebben, zorgt hij ervoor dat je je verschrikkelijk voelt, als een soort van oppervlakkig stuk afval.’ Volgens Van Roy werden de ontmoetingen met Besson mettertijd ook steeds gewelddadiger. Hij zou haar meerdere keren hardhandig aangerand en zelfs verkracht hebben. ‘Hij doet je graag afzien’, liet ze optekenen. ‘En hij krijgt er een kick van als hij je kan manipuleren en kwetsen op momenten dat je het niet verwacht.’

Klachten ‘geklasseerd’

Van Roy was overigens niet de enige die Besson beschuldigde van seksueel ongepast gedrag (en erger). Nog acht andere vrouwen, bij wie een van zijn assistentes, volgden Van Roys voorbeeld. De assistente beschuldigde de regisseur er zelfs van dat hij haar eerst had gedrogeerd.

Het Parijse parket had de klachten echter in februari 2019 ‘geklasseerd’ omdat de onderzoekers naar eigen zeggen ‘de aanklacht niet hard konden maken’. Daarop had Sand van Roy zich burgerlijke partij gesteld, waarop in oktober van datzelfde jaar het gerechtelijk onderzoek werd heropend. Maar vrijdag heeft de aanklager laten weten van elke verdere vervolging te willen afzien.

‘Een logische beslissing die coherent is met de realiteit van het dossier en het onderzoek’, zo reageerde Bessons advocaat bij het Franse persbureau AFP. Hij wijst erop dat zijn cliënt nooit in verdenking is gesteld en de feiten altijd heeft ontkend: ‘Zijn positie is nooit gewijzigd. Hij wil nu maar één ding: deze periode afsluiten en zijn gewone leven hervatten.’

De advocaat van Sand van Roy spreekt dan weer van een ‘gerechtelijk schandaal’, maar is naar eigen zeggen ‘niet verbaasd’. Hij wijst erop dat de tweede onderzoeksrechter ‘erin geslaagd is mevrouw Van Roy nooit te ondervragen en dat er zelfs geen confrontatie tussen beiden is gekomen.’