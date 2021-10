Tennissensatie Emma Raducanu meteen uitgeschakeld op Indian Wells

Emma Raducanu slaagde er niet in zich te plaatsen voor de derde ronde van het tennistoernooi van Indian Wells. De winnares van de US Open verloor in twee sets van Aliaksandra Sasnovich.

De Wit-Russische nummer 100 van de wereld had slechts één uur en 25 minuten nodig om de 18-jarige Britse te verslaan in haar eerste wedstrijd sinds haar triomf in New York.

‘Aliaksandra speelde een héél goeie partij’, reageerde Raducanu. ‘Het was duidelijk dat ze veel meer ervaring heeft. Ze voerde haar plannetje uit en won verdiend. Je moet wedstrijden spelen om je beste niveau te halen en daar zit ik momenteel niet aan. Ik heb een maand lang niks gespeeld, dus de scherpte is er wat af. Waar ik aan ga werken? Eerst ga ik deze match analyseren, met een fris hoofd. Dan bekijken we wel wat er beter kan. Dit alles is nieuw voor mij, alles wat ik meemaak.’

Intussen zit Raducanu al even zonder coach. Eind september nam ze afscheid van haar coach Andrew Richardson. ‘Op dit moment in mijn carrière, waarop ik het tegen ‘s werelds beste speelsters ga moeten opnemen, heb ik iemand met meer ervaring op dit niveau nodig’, verduidelijkte Raducanu haar beslissing. ‘Ik heb iemand nodig die het allemaal al eens beleefd heeft en me bij de hand kan nemen, want voor mij is het nog allemaal nieuw.’

En die ervaring moet, aldus The Telegraph, komen van Carlos Rodriguez. De Argentijn was tussen 1995 en 2011 de coach van Justine Henin. Samen wonnen ze onder meer zeven grandslamtitels en het goud op de Olympische Spelen van 2004. De Argentijn werkte verder ook samen met Li Na (die hij naar winst op de Australian Open stuwde), Amanda Anisimova, Daniela Hantouchova, Peng Shuai, Dominique Monami en Dick Norman. In mei accepteerde hij nog een rol in de tennisacademie van Henin.