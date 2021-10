Noa Lang tevreden over zijn debuut bij Oranje, ook bondscoach Van Gaal enthousiast

Noa Lang maakte vrijdagavond zijn debuut voor Nederland in de met 0-1 gewonnen interland tegen Letland. De aanvaller van Club Brugge was achteraf erg tevreden over zijn eerste speelminuten voor Oranje. Ook bondscoach Louis van Gaal kon het debuut van Lang wel appreciëren, al had hij wel één bemerking.

Noa Lang kreeg vrijdagavond een halfuur van Louis van Gaal op bezoek bij Letland. De Club Brugge-aanvaller viel erg gretig in en had een voet in de weinige goede aanvallen van Nederland. Scoren of een assist geven lukte echter niet. Lang kreeg achteraf een ‘Haasje’, dat is een aandenken van de KNVB dat elke debutant ontvangt wanneer hij zijn eerste interland heeft gespeeld. ‘Die ligt op mijn stoeltje in de kleedkamer en krijgt een heel mooi plekje tussen al m’n bekers en shirts thuis’, vertelde Lang na de match aan de NOS.’ Of hij nerveus was voor zijn debuut? ‘Nee, helemaal niet. Dat klinkt gek, maar voor mij was dit gewoon een wedstrijd. Tegen Letland waren de ruimtes klein en ik denk dat ik dan een speler ben je in zo’n matchen wel kan brengen. Ik was bij drie kansen betrokken. Eén keer kon ik van dichtbij net zelf niet schieten en besloot ik hem mee te geven met Memphis. Jammer dat hij hem niet kon afwerken.’

In tegenstelling tot bij Club Brugge moest Noa Lang bij Nederland op de rechterflank postvatten. ‘Daar speel ik niet zo vaak. Maar als je een goede voetballer bent, maakt het niet uit op welke positie je moet spelen. Ik hoef niet per se op iets te trainen, ik voel meestal wel aan wat nodig is. Ik denk dat ik het wel oké heb gedaan vanavond. Al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Ik doe altijd alles op intuïtie. Dit debuut is een droom die uitkomt, ook al was het maar op Letland. Of het nu hier is of in een vol stadion in Amsterdam maakt mij niet minder blij.’

Louis van Gaal: ‘Ongelofelijk dat hij plots op links opduikt’

Ook bondscoach Louis van Gaal toonde zich achteraf tevreden over de eerste minuten van Lang. ‘Je zag meteen dat hij wat wilde laten zien. Noa heeft lef genoeg, dat vind ik wel leuk. Maar het is ongelofelijk dat hij dan plots weer opduikt op de andere flank. Dat hij dan weer zegt: ik ga hier even links spelen. Dat was niet de bedoeling, ik heb dat gecorrigeerd. Ik wou hem op rechts zien.’ Van Gaal was ondanks het matige vertoon van Nederland toch tevreden met de prestatie van zijn elftal. ‘Wij hebben vijftien kansen gehad, zij vier. We hadden ook 75 procent balbezit. Het had 0-4 kunnen zijn. Het enige wat telt is het WK halen, dat is het doel. Ik heb hier met Barcelona ooit ook 0-1 gewonnen tegen Skonta Riga. Turkije en Noorwegen spelen gelijk, dus wij zijn een stap dichter bij ons doel.’

‘Heerlijke speler’

In de NOS-studio was achteraf het debuut van Noa Lang ook het belangrijkste gespreksonderwerp. Analist en ex-international Rafael van der Vaart was erg enthousiast. ‘Lang liet meteen zien dat hij héél graag wou, dat vond ik geweldig. Ik vind Noa een heerlijke speler. Ik ben blij dat hij ingevallen is. Hij heeft echt schijt aan alles. Hij heeft een uitstraling van ‘hier met die bal, ik zal het wel doen’. Dat vind ik lekker aan zo’n jonge gast. Dat is geen pose, hij is zo overtuigd van zichzelf. Hij gaat nog héél vaak spelen voor Oranje en we gaan ons er nog dood aan ergeren, maar ook erg gelukkig mee zijn. Ik heb ervan genoten.’