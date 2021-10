Strenge abortuswet in Texas weer van kracht

Een rechter in beroep heeft de strenge abortuswet in Texas opnieuw hersteld. Enkele dagen geleden werd de wet nog door een lagere rechter tijdelijk opgeschort.

Robert Pitman, federaal rechter in Texas, besloot woensdag dat de wet niet mag worden ­gehandhaafd, omdat de regering Biden nog een rechtszaak tegen de wet heeft lopen. Maar vrijdag besliste een rechter in New Orleans op verzoek van de deelstaat om de opschorting tijdelijk opzij te zetten, tot de zaak is behandeld.

Aan de Amerikaanse regering is gevraagd om uiterlijk dinsdag te reageren. Mogelijk belandt de zaak uiteindelijk bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De zogenaamde ‘Heartbeat act’ verbiedt de meeste abortussen zodra er een hartslag van het embryo kan worden geregistreerd, meestal na ongeveer zes weken. Maar op dat moment weten de meeste vrouwen nog niet dat ze zwanger zijn. Er is bovendien geen uitzondering mogelijk als er sprake is van verkrachting of incest. Enkel als het leven van de vrouw in gevaar is, kan er een uitzondering worden gemaakt.

Verwarring

De wet is sinds begin september van kracht en leidde al tot veel protest. Bijzonder aan de wet is ook dat die particulieren toelaat om burgerlijk op te treden tegen iedereen die een vrouw helpt bij een abortus. De Amerikaanse regering noemt ze ‘premiejagers’.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU noemde de uitspraak van vrijdag ‘alarmerend’. ‘Het creëert verwarring voor miljoenen mensen in Texas en inconsistentie in de toegang tot abortus’. In heel wat klinieken was donderdag weer gestart met zwangerschapsonderbrekingen, maar niet overal. Want er bestond nog het risico dat ze achteraf zouden aangeklaagd worden.

Hooggerechtshof

De abortuswetgeving in heel de Verenigde Staten staat op losse schroeven, want het Hoog­gerechtshof buigt zich vanaf ­december over de beroemde uitspraak Roe vs. Wade uit 1973, waardoor abortus tot 24 weken zwangerschap is toegestaan. Elf staten hebben al een abortusverbod voor­bereid dat automatisch ingaat als er een streep door dat vonnis gaat.