Zonnig weekend met aangename temperaturen

Het weekend wordt vaak vrij zonnig bij maxima van 14 tot 18 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdag wordt het, na het verdwijnen van het ochtendgrijs, opnieuw zonnig. De maxima liggen tussen 14 à 16 graden in de Ardennen en tussen 16 en 18 graden elders. Zaterdagavond is het eerst vrijwel helder. In de loop van de nacht vormt zich nevel en mist op veel plaatsen in Vlaanderen en in de Ardense valleien. Het zicht kan lokaal zeer beperkt zijn. In de oostelijke gebieden kan de mist op veel plaatsen aanvriezen. Het wordt fris met minima van -3 graden in sommige Ardense valleien en +5 graden in Vlaanderen.

Zondagochtend is er op verspreide schaal nevel en mist over het noorden van het land. Nadien wordt het vrij zonnig met hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het westen van het land. Tegen de avond en zondagnacht wordt het bewolkt vanaf het noordwesten met kans op wat lichte regen of motregen.

Maandag verdwijnt de regen naar het zuidoosten via de Ardennen en wordt het wisselend bewolkt met lokaal nog kans op een buitje. Het is koel met maxima van 10 tot 15 graden, bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Dinsdag trekt een zwakke regenzone van west naar oost over het land met soms wat regen of een bui. Het is kil met maxima van 8 tot 13 graden bij een matige zuidwestenwind die ruimt naar noordwest.

Woensdag stroomt vochtige lucht van over de Noordzee over het land en is het veelal bewolkt met kans op wat lichte regen of een buitje. Het wordt 8 tot 13 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.

Donderdag breidt de hogedrukgebied over de Britse Eilanden en het westen van Frankrijk naar onze streken uit waardoor het rustiger wordt. Na het ochtendgrijs kunnen er opklaringen verschijnen. De ochtenden zijn fris en overdag stijgt het kwik naar 10 tot 15 graden.

Vrijdag blijft het rustig met kans op nevel en mist in de nacht en en ochtend. Overdag is er af en toe zon. De maxima blijven schommelen rond 10 tot 15 graden.