‘Polen riskeert dagelijks financiële sanctie’

De Europese Commissie denkt na over maatregelen na het arrest van het Poolse grondwettelijk hof.

De Europese Commissie zal het omstreden arrest dat het Poolse grondwettelijk hof donderdag velde ‘grondig en snel analyseren. Op die basis zullen we beslissingen nemen over de volgende stappen.’ Zo reageerde Commissievoorzitster Ursula von der Leyen vrijdag op de Poolse beslissing dat sommige artikelen van het Europees verdrag niet compatibel zijn met de Poolse grondwet en dat de Commissie en het Europees Hof van Justitie zich onterecht mengen in het Poolse justitiesysteem.

Polen zette daarmee het principe van de primauteit van het Europees recht op de helling. Het arrest is nog niet gepubliceerd in de Poolse versie van het staatsblad en dus nog niet van kracht.

Het hangt van de analyse af welke maatregelen de Commisie zal nemen. Europees Commissaris Didier Reynders, bevoegd voor justitie, zei al wel: ‘We wachten op nieuwe beslissingen van het Europees Hof van Justitie over de situatie in Polen, ook mogelijke dagelijkse financiële sancties’.

De drie grootste fracties in het Europees Parlement willen dat de Commissie direct het nieuwe rechtsstaatmechanisme activeert, dat ertoe kan leiden dat Polen geen geld meer krijgt uit het corona-herstelfonds en de Europese begroting. ‘Met dit arrest zegt Polen vaarwel tegen onze Europese juridische orde. Het is de vraag of Polen nog kan profiteren van de enorme bedragen aan EU-middelen die het ontvangt.’ zei het Duitse EVP-Europarlementslid Monika Hohlmeier.