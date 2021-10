Fabio Van den Bossche verovert zilveren medaille op EK baanwielrennen

Op de vierde dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen heeft Fabio Van den Bossche voor de eerste Belgische medaille gezorgd. Hij veroverde zilver in het omnium.

In de middagsessie van het omnium bij de mannen kwam Van den Bossche ten val in de temporace, waarin hij toch nog als zesde werd geklasseerd. Met ook een vierde plaats in de afvalling en een dertiende plaats in de scratch begon de 21-jarige Oost-Vlaming als zesde aan de afsluitende puntenkoers.

In die puntenkoers veroverde Van den Bossche al vroeg 20 extra punten door een winstronde. In de tweede wedstrijdhelft nam de profrenner van Sport Vlaanderen - Baloise een tweede winstronde, waardoor hij op de tweede plaats in de tussenstand kwam te staan, op amper acht punten van de Poolse leider Alan Banaszek.

Met een vierde plaats in de slotsprint verzekerde Van den Bossche zich van zilver, met amper zes punten achterstand op de nieuwe Europese kampioen Banaszek. Eerder dit jaar werd Van den Bossche ook al tweede op het Europees beloftekampioenschap in het omnium.