Waar en wanneer u de coronapas in Brussel moet gebruiken

Vanaf 15 oktober zet de Brusselse regering het Covid Safe Ticket (CST) of de coronapas breder in op haar grondgebied.

Iedereen die volledig gevaccineerd is, een negatieve PCR-test van jonger dan 48 uur kan voorleggen of iemand die de voorbije 180 dagen de ziekte heeft doorgemaakt, kan aanspraak maken op de coronapas.

Niet voor personeel

In de volgende sectoren in Brussel moet iedere klant of bezoeker vanaf 16 jaar een coronapas voorleggen. Het personeel valt niet onder de verplichting.

In de horeca, al geldt dit niet voor wie op het terras zit en voor hotels, tenzij u toegang wil hebben tot het restaurant of de congres- of beursruimte. Wie binnen naar het toilet gaat, de rekening betaalt of take away afhaalt, moet enkel een mondmasker dragen, en geen CST tonen.

In de cultuur-, recreatie- of feestsector geldt diezelfde verplichting voor activiteiten met minstens 50 personen. Concreet gaat het onder meer over theater- en muziekzalen, congressen, musea, cultuurcentra, circussen en attractieparken.

Opmerkelijk: voor wie thuis een feest organiseert met minstens 50 mensen vervalt de verplichting, al wie een feestje met minstens 50 mensen organiseert in een gehuurde zaal, moet wel een coronapas vragen.

Ook bij handelsbeurzen en congressen waar binnen minstens 50 personen en buiten minstens 200 personen aanwezig zijn, wordt het CST verplicht.

Voor alle binnensporten, zoals in sport- en fitnessclubs, en alle buitensporten met meer dan 200 personen wordt het CST verplicht.

In dancings en discotheken is het CST sinds 1 oktober, net zoals in de rest van België, al verplicht.

Vanaf 12 jaar

Voor rust- of ziekenhuizen in Brussel geldt de verplichting vanaf 12 jaar, met een uitzondering voor onder meer zorgverleners, technici en hulpdiensten. Maar ook voor wie op consultatie gaat in het ziekenhuis of hun begeleiders geldt die uitzondering. Opmerkelijk: in Brusselse woonzorgcentra is bijna een derde van de medewerkers niet gevaccineerd, en net zij vallen buiten de verplichting.

Bovenstaande leeftijdgrens geldt ook voor massa-evenementen waar binnen minstens 50 mensen, of buiten 200 mensen aanwezig zijn.

Voor alle deelnemers aan schoolactiviteiten, inclusief leerkrachten, geldt de verplichting niet. En al wie niet onderworpen is aan het CST moet wel een mondmasker blijven dragen.

Ook op de kerstmarkt

Deze verplichtingen gelden tot 15 januari 2022. Dus ook op de Brusselse kerstmarkt zal u het CST moeten tonen. De ruimere toepassing van het CST wordt elke maandgeëvalueerd, op basis van de epidemiologische situatie.

De Brusselse regering houdt de deur op een kier om het CST na deze periode van drie maanden verder te verlengen.

En wat met de controle daarop?

De controles gebeuren door de uitbater of de organisator van het evenement die de QR-code van de coronapas mag vergelijken met uw identiteitsgegevens. Dergelijke gegevens mogen niet worden opgeslagen.

De politie ziet toe op de naleving hiervan. Wie van de bezoekers zich niet aan de regels houdt, hangt een boete van maximaal 500 euro boven het hoofd. Voor organisatoren loopt dit op tot 2.500 euro.

De burgemeesters kunnen, bij niet-naleving, ook beslissen om de betrokken zaak voor maximaal drie maanden te sluiten, of om het event onmiddellijk stil te leggen.