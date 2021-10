Sierra Leone schaft doodstraf af: ‘Nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis’

In het Afrikaanse land Sierra Leone is de doodstraf vanaf vrijdag onwettig. ‘We zullen nooit meer iemand terechtstellen in deze republiek’, liet president Julius Maada Bio weten nadat hij de wet had getekend. Het West-Afrikaanse land is volgens Amnesty International het 23e op het continent dat de praktijk verbiedt.

In 2020 liep het aantal veroordeelden met de doodstraf op tot 39, een verdubbeling met het jaar ervoor, maar geen enkele executie werd er effectief uitgevoerd.

‘Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis. Na twintig jaar houden we vast aan onze belofte en schaffen we de doodstraf af‘, zei Maada Bio tijdens een ceremonie in de hoofdstad Freetown.

De beslissing volgde op de stemming van de Nationale Vergadering van 23 juli om de doodstraf te vervangen met een levenslange gevangenisstraf of een minimumstraf van 30 jaar.

Mensenrechtenorganisaties bekritiseerden eerder het West-Afrikaanse land omdat de doodstraf er nog niet officieel was afgeschaft. De laatste executies vonden meer dan twintig jaar geleden plaats en in de praktijk werden de ‘doodvonnissen’ omgezet tot levenslange gevangenisstraffen.