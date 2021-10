Julia Saeed vluchtte zes jaar gelden uit Raqqa. In alle haast liet de schilder haar verf achter. Toen ze aankwam in Damascus, had ze het niet breed en dus moest ze creatief zijn om haar hobby verder te kunnen zetten: ze leerde te verven met aarde en al die jaren later is ze er niet mee gestopt. Ze stelt haar werken lokaal tentoon en organiseert ook workshops ‘modderverven’ voor kinderen.