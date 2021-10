De Braziliaanse deelstaat São Paulo wordt al weken geteisterd door verschillende hevige zandstormen. Volgens meteoroloog Celso Oliveira is het niet uitzonderlijk dat er hevige windstoten voorkomen na de komst van de eerste regens van het seizoen. Maar door de extreme droogte in de regio, kunnen zandstormen veel intenser voorkomen. Bekijk het in de video hierboven.