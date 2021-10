Dé peppil tegen de herfstblues? De schilderijen van David Hockney in Bozar

Deze week in Radar: de vrolijke kunst van David Hockney en het compromisloze theater van Angélica Liddell

Niemand schildert de lente zoals David Hockney. Dat blijkt ook opnieuw uit zijn dubbeltentoonstelling in Bozar in Brussel. Kunst om blij van te worden, vindt kunstredacteur Geert Van der Speeten.

En mag het ook wat donkerder? Angélica Lidell maakt voorstellingen over geweld, religie, liefde en trauma waarin ze de grenzen opzoekt van wat een lichaam aankan. In Liebestod, haar voorstelling bij NTGent, doet ze zichzelf pijn tot het bloedt. Theaterrecensent Filip Tielens legt uit waarom provoceren voor de Spaanse theatermaakster van levensbelang is.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts: download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalisten Geert Van der Speeten, Filip Tielens en Filip Van Ongevalle| Presentatie Lise Bonduelle| Redactie Cathérine De Kock en Lise Bonduelle | Eindredactie Cathérine De Kock| Audioproductie Brecht Plasschaert| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Reuters, Trailer A bigger splash (1974), ‘Another chance’ van Roger Sanchez, ‘I won’t hold you back’ van Toto

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.