In de Nigeriaanse stad Ibadan stampte onderneemster Ifedolapo Runsewe in 2020 een recyclagebedrijf uit de grond. Freetown Waste Management Recycle verwerkt autobanden tot straatstenen, vloertegels en andere materialen zoals verkeersdrempels. De oprichtster beweert dat haar bedrijf het eerste is in Nigeria dat dit soort afval verwerkt naar bruikbaar materiaal.

Afvalverwerking in Nigeria bestaat vaak uit verbranding van afval, omdat er geen betere verwerking beschikbaar is. Versleten autobanden worden vaak op de openbare weg achtergelaten. Runsewe zag er brood in en kwam met een oplossing.

Waardevol materiaal

‘Oude autobanden worden soms opeengestapeld in een hoek of zelf gewoon achtergelaten’, zegt Runsewe. ‘Ze zijn daar natuurlijk compleet waardeloos. Maar wij hebben een volledige waardeketen rond banden kunnen opbouwen. Mensen weten vaak niet dat het weefsel waaruit een autoband gemaakt is, eigenlijk waardevol is.’

Ook qua werkgelegenheid draagt het bedrijf bij. Terwijl het bij de opstart vier werknemers telde, zijn het er nu al 128. Daarnaast verdienen sommigen hun boterham met het verzamelen van autobanden. Ze worden per ingeleverde autoband uitbetaald. Soms kan het bedrijf ook rekenen op garagisten die versleten banden binnenbrengen. De fabriek verwerkte zo al 100.000 autobanden.

Dat aantal belooft fors te stijgen: een nieuwe productielijn zal het mogelijk maken om jaarlijks 15 miljoen autobanden te verwerken. Runsewe: ‘In ons vijfjarig groeiplan ligt een uitbreiding vast, maar ook een diversifiëring naar andere soorten afval zoals papier, petflessen en elektronisch afval.’