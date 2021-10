Derde coronaprik met griepvaccin combineren? ‘Het is veilig’

Het griepseizoen loert om de hoek en een deel van de bevolking krijgt volop uitnodigingen voor een derde prik. Is het wel veilig om op korte tijd twee verschillende vaccins toegediend te krijgen?

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) kwam donderdag met een nieuw advies over simultane vaccinatie tegen covid-19 en de seizoensgriep. ‘Simultaan vaccineren met andere vaccins is mogelijk’, klinkt het. De HGR baseert zich hiervoor op de recente studie Comflucov, een samenwerking tussen de universiteiten van Bristol en Oxford.

De onderzoekers keken naar de veiligheid en immuunrespons bij de toediening van zowel het coronavaccin als een griepvaccin op hetzelfde moment. En dat blijkt veilig te zijn. ‘Omdat het om twee verschillende soorten vaccins gaat, die de reactie van verschillende cellen vragen, gaan de vaccins elkaar niet tegenwerken’, zegt vaccinoloog Isabel Leroux-Roels (UZ Gent). ‘Je kan ze zelfs op dezelfde dag toedienen, zolang je ze in een verschillende arm krijgt.’

De HGR benadrukt dat er nog te weinig gegevens beschikbaar zijn over de simultane vaccinatie van covid-19-vaccins met andere vaccins dan het seizoensgriep-vaccin. ‘Maar we zijn wel van mening dat ook het vaccineren met andere vaccins dan griepvaccins mogelijk is’, klinkt het.

Dan hebben ze het bijvoorbeeld vooral over baby’s en jongeren die een aantal vaccins uit het basisvaccin krijgen, zoals het HPV-vaccin (tegen het humaan papillomavirus) of dTpa-vaccins (tegen difterie, tetanus en kinkhoest). ‘Er mag simultaan worden gevaccineerd, maar het is belangrijk dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins van het basisvaccinatieschema’, besluit de HGR.

Wachttijd tussen vaccins

Ook vaccinoloog Leroux-Roels ziet daar geen gevaren in. ‘Baby’s van acht weken oud krijgen vaccins waarbij hun immuunsysteem op zes ziektes moet reageren’, zegt ze. ‘Ons immuunsysteem is sterker dan we denken en kan dat zeker aan.’

Voor de inentingen van het coronavaccin was er een wachttijd van enkele weken. Is dat dan nu niet meer belangrijk? ‘Die wachttijd was nodig omdat je bij het coronavaccin twee keer dezelfde ziekteverwekkers toegediend kreeg. Je lichaam heeft tijd nodig om daarop te reageren en de ziekteverwekkers te verwerken. Bij de toediening van een coronavaccin en een griepvaccin is die wachttijd niet meer van belang’, aldus Leroux-Roels.

Ziekjes na de prik?

‘Men zal misschien denken dat de combinatie van het griep- en coronavaccin sterkere bijwerkingen zal hebben, maar de studie Comflucov toont aan dat dat niet zo is. Als je je derde prik krijgt, kan het zijn dat je ziekjes wordt. Maar ook dat is niet meer dan bij je eerste of tweede prik. En van het griepvaccin weten we dat je daar minder ziek van wordt dan van het coronavaccin.’