Biden vergroot drie Amerikaanse natuurparken die Trump juist verkleinde

De Amerikaanse president Joe Biden gaat de grenzen herstellen van drie natuurreservaten. De parken werden door voormalig president Donald Trump verkleind. Dat meldt persagentschap Reuters.

Het gaat om twee parken in de staat Utah, Bears Ears, waar Trump 85 procent van de oppervlakte afhaalde, en Grand Staircase-Escalante, dat door de oud-president qua oppervlakte gehalveerd werd.

Het derde natuurreservaat, Northeast Canyons and Seamounts, ligt onder water, in de Atlantische Oceaan voor de kust van New England. Trump verkleinde de drie parken zodat er commerciële activiteiten ontplooid konden worden, zoals veeteelt, boringen, mijnbouw en visserij. Alle drie de reservaten zijn nationale monumenten in de VS.

Bescherming

Onder Amerikaanse wetgeving hebben presidenten de bevoegdheid om eenzijdig nationale monumenten aan te wijzen of te hun oppervlakte te wijzigen, wat bescherming van dit soort plekken moeilijk maakt.

De gouverneur van Utah, Spencer Cox, is teleurgesteld over het besluit van Biden om de grenzen van de twee parken in zijn staat naar hun oude staat te herstellen. ‘Deze beslissingen tonen duidelijk aan dat de regering niet bereid is om samen te werken met en te luisteren naar degenen die het meest door hun beslissingen worden getroffen’, zei Cox, eraan toevoegend dat de staat zijn juridische opties zou overwegen.

Heilig

Bears Ears is de thuisbasis van duizenden culturele en archeologische vindplaatsen en wordt als heilig beschouwd voor inheemse Amerikaanse stammen in de regio. Ook in Grand Staircase-Escalante liggen tal van belangrijke geologische vindplaatsen, fossielen en historische voorwerpen.

In Northeast Canyons and Seamounts zal tegen september 2023 de commerciële visserij op rode krab en Amerikaanse kreeft worden stopgezet, aldus het Witte Huis. Recreatief vissen is wel toegestaan.