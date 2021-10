Schrijfster Saskia De Coster ontzet na homofobe uitlatingen op kermis Dageraadplaats

Schrijfster en columniste Saskia De Coster (45) gaat een aangifte doen van homofobie. Ze vertelt hoe ze op de Dageraadplaats in Antwerpen in het bijzijn van haar 7-jarige zoon werd belaagd.

Saskia De Coster trok donderdagavond met haar zoontje naar de Najaarsfoor, een kleine kermis op de Dageraadplaats. Ze werd opgeschrikt door een man die door het lint ging nadat ze hem had aangesproken.

‘Mijn zoontje zag een vriendje aan een eetkraampje staan en wilde even gedag gaan zeggen. Ik herkende de man, hij heeft onlangs een contactverbod gekregen met zijn kind. Ik vroeg hem: “Zorg jij nu voor je zoon?” Waarna hij compleet in woede uitbarstte’, vertelt De Coster.

‘Blijkbaar voelde hij zich erg aangevallen omdat ik hem erop attent maakte dat hij absoluut geen contact mag hebben met zijn zoon. En dan is hij mij beginnen beledigen om mijn geaardheid. “Vieze, vuile lesbo!”, riep hij onder meer’, aldus De Coster.

Bedreigend

‘De vader kwam erg bedreigend over’, gaat ze voort. ‘Hij kwam helemaal boven mij hangen en haalde een paar keer uit. Maar hij ging niet verder omdat er te veel volk was. Het was één blok haat dat voor mij stond.’

Haar zoontje en ook de andere kinderen waren enorm geschrokken door het voorval. ‘“Waarom zegt hij dat? Waarom doet hij zo?”, vroeg mijn zoon zich voortdurend af. We zijn meteen weggegaan’, reageert De Coster.

Ze stapt vandaag naar de politie om aangifte te doen. ‘Ik moet zoiets absoluut melden. In mijn leven ben ik al vaak met homofobie geconfronteerd’, zegt de schrijfster. ‘Mijn ouders aanvaarden mijn geaardheid niet. Maar ik denk dat mannenkoppels er veel meer last van ondervinden. Bij lesbische vrouwen gaat het dan vaker over hoe geil het wel niet is.’

De Coster hoopt door melding te maken van dit gedrag te tonen dat homofobie echt wel bestaat en dat er nog werk aan de winkel is. ‘De politie kan incidenten van homofobie oplijsten en eventueel bestraffen. Kinderen moeten opgroeien met het idee van gelijkheid en gelijkwaardigheid, met respect voor iedereen’, aldus de Coster.