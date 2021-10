Advocaat van tiener na klopjacht: ‘Hij had geen kwade bedoelingen’

‘Er zijn mensen die zich gisteren misschien onveilig gevoeld hebben. Maar dat gaat dan eerder om de inschattingen die gemaakt zijn dan om de intenties van mijn cliënt.’ Dat zegt de advocaat van de 18-jarige J.V. die donderdagavond na een urenlange klopjacht werd opgepakt. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Nadat de 18-jarige J.V. uit Desselgem (Waregem) donderdag in de vooravond overmeesterd werd in het centrum van het West-Vlaamse Avelgem kon hij ook al een eerste keer ondervraagd worden. Vlak na zijn arrestatie zou de tiener al hebben laten uitschijnen dat hij in zijn ogen niets misdeed omdat hij als meerderjarige ‘toch mocht smoren’ en geen echt wapen bij zich droeg. Het parket heeft J.V. vrijdagochtend na kennisname van zijn nachtelijke ondervraging beslist om een onderzoeksrechter te vorderen.

Het parket vraagt zijn aanhouding op basis van de feiten die (voorlopig) werden gekwalificeerd als het verspreiden van valse berichten inzake een gevaar voor een aanslag op personen of eigendommen en een inbreuk op de wapenwet (dracht van een vrij verkrijgbaar wapen zonder wettige reden).

Het is de onderzoeksrechter die nu zal beslissen of en wanneer de verdachte voor hem wordt voorgeleid.

Volgens Stijn Dewolf, de advocaat van de tiener, had de jongeman helemaal geen slechte bedoelingen en had hij ook niet de intentie om iets kwaadwilligs aan te richten. ‘Er zijn mensen die zich gisteren misschien onveilig gevoeld hebben. Maar dat gaat dan eerder om de inschattingen die gemaakt zijn dan om de intenties van mijn cliënt. Het gerecht moet oordelen over de intenties. Opname in een afkickkliniek zou een voorwaarde kunnen zijn voor eventuele vrijlating. Maar dat is nu nog niet aan de orde, want ik ben nog niet op de hoogte of mijn cliënt daadwerkelijk voorgeleid gaat worden’, klonk het.