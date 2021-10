Steven Van Gucht: ‘Tien procent minder besmettingen in Brussel, lichte stijging in Vlaanderen’

Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum zei viroloog Steven Van Gucht dat de coronacijfers stabiel blijven. ‘En dat is een goede zaak want we leven al een tijdje met meer versoepelingen.’ Volgens de viroloog zijn de cijfers stabiel dankzij de vaccinaties. ‘Maar ook omdat mensen nog steeds voorzichtig blijven.’

‘Er is weinig nieuws, en dat is goed nieuws’, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘Het academiejaar is gestart, het weer is nat en koud. En sinds 1 oktober zijn er ook een aantal belangrijke versoepelingen ingegaan. Dat de cijfers voorlopig stabiel blijven, is een goed teken.’

Op nationaal vlak wordt er minder getest, klinkt het. ‘Bij milde symptomen zijn we minder geneigd om een test te laten afnemen, maar ook huisartsen testen minder bij milde symptomen. Maar testen blijft een belangrijke hoeksteen. Ze dienen om het virus te vertragen dankzij isolatie en quarantaine.’

Uit Brussel komt er voor de tweede week op rij goed nieuws: ‘De besmettingen zijn met tien procent gedaald. Ook in Luik gaan de cijfers de goede kant op. We zien dat de relatief strengere aanpak in Brussel en Luik zijn vruchten begint af te werpen.’

Dat er een lichte stijging is in Vlaanderen en studentensteden zoals Leuven of Louvain-La-Neuve is volgens Van Gucht niet geheel onverwacht. ‘Maar testen kunnen helpen om besmettingen niet door te geven aan ouders of grootouders. We zien een lichte stijging in Vlaanderen, vooral bij mensen boven de veertig jaar. Dat gaan we goed moeten opvolgen.’

Wijzigingen in het PLF-formulier

Voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing Karine Moykens licht de wijzigingen in het Passenger Location Form (PLF) toe. Recent werd beslist dat het formulier enkel nog online ingevuld kan worden. ‘Zo vermijden we onleesbare formulieren’, zegt Moykens. ‘Maar wie geen toegang heeft tot online tools, mag 180 voor terugkeer naar België het formulier schriftelijk invullen via de gemeente of reisbureau.’

Een andere belangrijke wijziging is dat u vanaf 11 oktober een bewijs moet toevoegen aan uw PLF-formulier dat u gevaccineerd, negatief getest, of recent hersteld bent. ‘Je kan een schermafbeelding of pdf toevoegen.’ Maar vanaf 18 oktober kunt u via de CovidSafeBe applicatie uw plf-formulier invullen. ‘Zo kunnen alle nodige gegevens op een correcte manier verstuurd worden.’

Alle reizigers die terugkeren moeten verplicht een PLF-formulier invullen.