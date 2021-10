Fransen buizen drie Rode Duivels na comeback in Nations League: ‘We zijn nog steeds de beulen van de Belgen’

Van 2-0 naar 2-3. Frankrijk bezorgde de Rode Duivels opnieuw een voetbaltrauma, deze keer in de halve finale van de Nations League. Tot jolijt van de Franse pers.

L’Equipe vond het een ‘fantastische en verbluffende wedstrijd’ tussen Les Bleus en de Rode Duivels. ’We zijn nog steeds de beulen van de Belgen. Zelfs drie jaar na het WK’, klinkt het. ’Dit was een van de mooiste interlands van de afgelopen jaren. Een geweldige avond. Een fascinerende tweede helft vaagde de eerste weg, eentje waarbij de Fransen bijna kopje onder gingen.’

’Dat ze toen overleefden met slechts 2-0 achter was haast een wonder’, aldus de correspondent van de Franse sportkrant. ’Les Bleus verloren de strijd tegen een geniale Kevin De Bruyne, een goeie Youri Tielemans en een niet te stoppen Romelu Lukaku. Maar we zullen uiteindelijk alleen die tweede helft onthouden, die ommezwaai. Dit Franse team had dat beetje geluk nodig, na een zwakke zomer. Les Bleus versloegen de nummer één van de wereld en intussen een historische rivaal. Zo wordt het weekend alsnog Spaanse, Milanees en magistraal.’

’Een Belgische desillusie’, lezen we wat verder bij L’Equipe. ’De Rode Duivels hebben opnieuw een kans op een titel laten liggen. Met nog veertien maanden en nog wat extra kilometers in de benen van de ouder wordende defensie tot het WK in Qatar verloren de Belgen een finale die binnen handbereik was. Hun laatste gewonnen finale dateert al van 1920. Een eeuwigheid. Het ontbrak deze ‘Gouden Generatie’ aan karakter en een extra leider, maar vooral de middelen om in de tweede helft hun verdiende voorsprong van twee goals te beschermen.’

‘Opnieuw niet de grote Hazard’

Uiteraard deelde de Franse sportkrant ook punten uit. Bij de Rode Duivels buisden ze drie spelers.

Youri Tielemans (3): ’Zijn ongebruikelijke technische foutjes voor de verdediging stonden in schril contrast met zijn nuttige bijdragen in de eerste helft. Zijn invloed in de kleine ruimtes straalde af op het Belgische spel, maar een onnodige misser leidde een penaltyfout op Antoine Griezmann in waardoor de wedstrijd opnieuw in evenwicht kwam. Tielemans werd ook meteen naar de kant gehaald voor Hans Vanaken, maar die kon niet veel uitrichten.’

Jason Denayer (4): ’Werd gekozen centraal in de defensie en kreeg het lastig door de loopacties van Kylian Mbappé. Daarna had hij de ruimtes beter onder controle en anticipeerde hij effectiever op de Franse aanvallen. Maar dat neemt niet weg dat Denayer te veel ruimte liet bij de 2-1 van Karim Benzema. België heeft een baas nodig in de defensie.’

Eden Hazard (4): ’Pas na tien minuten stak Hazard voor de eerste keer het veld over. Hij hielp de Belgen in balbezit door de bal steeds effectief af te schermen, speelde kort in tussen de linies en combineerde met De Bruyne of Lukaku. Maar het was opnieuw niet de grote Hazard. Getuige zijn kans in de zestien, toen Koundé hem aftroefde. Werd in de 74ste minuut vervangen door Leandro Trossard. Ongebruikelijk voor Hazard, maar dat betekent dat hij nog geen volle match aankan.’

‘Giftige’ Lukaku

Wel uitstekend volgens L’Equipe: Romelu Lukaku (8). ‘Een gif voor de Franse defensie. Die werd gedwongen om hem constant met twee te verdedigen. Met zijn rug naar doel zorgde hij ervoor dat de Rode Duivels konden oprukken en hij was constant gevaarlijk. Met zijn snelheid hadden Les Bleus het heel moeilijk. Zijn doelpunt was er eentje van chirurgische precisie, in het dak van het doel. Na de rust kon zijn team minder op hem rekenen, ook al omdat hij minder fris oogde.’

Le Monde omschreef de prestatie van ‘Big Rom’ als volgt: ’Lukaku had het effect van een volwassen man op een stel bange kinderen in de Franse verdediging.’

Le Figaro ging voor: ‘Lukaku is ongetwijfeld een van de beste spitsen ter wereld op dit moment. Dat liet hij donderdag nog maar eens zien. Krachtig, robuust… Lukaku liet de Fransen lange tijd afzien. Met zijn rug naar doel bleek hij een constant gif. Hij lag aan de basis van het eerste doelpunt en scoorde vervolgens het tweede in zijn typische stijl. Eerst Lucas Hernandez voor de gek houden, dan voorbij Hugo Lloris knallen vanuit een scherpe hoek. We dachten even dat hij de beul van Les Bleus zou worden, maar Lukaku werd afgevlagd voor buitenspel.’

‘Epische wedstrijd’

Bij Le Parisien genoten ze van ’twee geweldige teams’ die de Nations League de moeite waard maakten. ’Ook voor het WK in Qatar zullen Frankrijk en België bij de favorieten horen als ze zich kwalificeren. Naar die status waren ze ook op zoek in Turijn na een gemist EK, afgelopen zomer. De Fransen eruit in de 1/8ste finales, de Rode Duivels in de kwartfinales. Al begonnen Les Bleus door te vergeten wat hen zo goed maakt: een collectief vormen. Het doelpunt van Yannick Carrasco bevestigde hun defensief probleem. Frankrijk heeft in zijn laatste zeven wedstrijden, buiten die tegen Finland, altijd minstens één goal geïncasseerd. Gelukkige dat ze niet elke keer tegen Romelu Lukaku moeten spelen. Snel, kracht en lichamelijk gezien misschien wel de beste spits ter wereld. Hij deed de Franse driemansverdediging veel pijn.’

Maar: ‘Een nederlaag zou wreed zijn geweest. Frankrijk domineerde België meer in de tweede helft dan de Belgen in de eerste helft, toen de Fransen machteloos waren. Ze kwamen echter terug van 0-2 naar 3-2 met een meesterlijk schot van Théo Hernandez. Les Bleus kunnen zondag, drie jaar na het WK, een nieuwe prijs pakken. Spanje is gewaarschuwd: de wereldkampioenen zijn terug!’

’De Belgen waren de draad kwijt’, analyseert Le Figaro. ‘Ze kozen ervoor om het omgekeerde te doen vergeleken met het WK van drie jaar geleden. Ze liet het balbezit aan de Fransen en loerden op de tegenaanval, van waaruit ook twee doelpunten voortkwamen voor de pauze. Maar in de tweede helft waren de Belgen niet pittig genoeg en zakten ze weg onder impuls van de Franse intensiteit. Zonder inspiratie bogen ze dan ook logischerwijze.’

‘Rood alarm’

In Spanje keken ze uiteraard ook naar de ontwikkelingen in Turijn. Bij Marca zagen ze Hazard met een blessure vervangen worden. ’Hazard heeft opnieuw alarmbellen doen afgaan’, titelt de Madrileense krant. ’Hij zal opnieuw tests ondergaan om de aard van de blessure vast te stellen.’

’Rood alarm voor Eden Hazard’, schrijft AS. ’Zijn vervanging tegen Frankrijk zorgt opnieuw voor kopzorgen bij Real Madrid. Opnieuw een blessure. Zijn twee seizoenen van angst in Madrid doken nog maar eens op. Het is nu wachten op de resultaten van de tests. Wel duidelijk is dat dit een nieuwe episode is in de intussen moeilijke medische geschiedenis van Hazard. Door blessures heeft hij bij Real nog altijd niet zijn beste niveau gehaald. En toch blijft hij een onbetwistbare titularis onder Roberto Martinez. Maar door de teleurstelling van de nederlaag en een zwakke Hazard op het veld, zal er opnieuw een debat oplaaien over zijn figuur.’