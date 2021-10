Belg sterft tijdens grotduiken in Frankrijk

Een 39-jarige Belg is donderdag overleden tijdens het grotduiken in de Franse gemeente Marcilhac-sur-Célé, in het departement Lot. Dat melden meerdere Franse media.

De man, die samen met drie andere leden van een Belgische speleologieclub op uitstap was, deed alleen een eerste verkenning van de grot. Toen hij niet meer boven kwam, brachten zijn mededuikers de hulpdiensten op de hoogte.

De duiker bleek tien meter onder het wateroppervlak vast te zitten in een nauwe doorgang, op zowat 20 meter van de ingang van de grot. De brandweer kwam ter plaatse en probeerde de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer zou volgens de eerste vaststellingen door een hartstilstand zijn overleden.

Marcilhac-sur-Célé is een populaire bestemming voor grotduikers. De Franse plaats zou elk jaar zowat 5.000 duikers ontvangen.

‘Dit is dramatisch, het is het derde duikongeval in de gemeente dit jaar en het tweede met dodelijke afloop’, aldus burgemeester Jean-Paul Mignat. Op 8 mei 2021 kwam bij een andere ingang van de grot ook al een Poolse duiker om het leven.