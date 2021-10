Zuid-Koreaanse transgender soldaat krijgt postuum gelijk

Byun Hee-soo (22) maakte begin dit jaar een einde aan haar leven nadat het Zuid-Koreaanse leger haar niet meer wou laten dienen omwille van haar geslachtsoperatie. Een rechter in Zuid-Korea heeft donderdag het ontslag veroordeeld.

Byun, een voormalig sergeant, meldde zich in 2017 vrijwillig voor militaire dienst en onderging in 2019 in Thailand een geslachtsveranderingsoperatie. Ze vroeg daarop overgeplaatst te worden naar het vrouwenkorps, maar het leger beschouwde het verlies van haar mannelijke genitaliën als een handicap en besloot haar vorig jaar te ontslaan.

Daarop trad Byun in de openbaarheid om te vragen toch te mogen dienen in het leger, waarbij ze haar uniform droeg en salueerde naar de verzamelde pers. ‘Ik ben een soldaat van de Republiek Korea’, zei ze met bevende stem. Ze zei dat ze er als kind van droomde om in het leger te gaan. ‘Ik wil laten zien dat ik een van de geweldige soldaten kan zijn die dit land verdedigen’, sprak ze toen. ‘Geef me alsjeblieft de kans.’ Een militair panel verwierp echter haar vraag.

Zuid-Korea verbiedt transgenders om dienst te nemen in het leger, maar heeft geen specifieke wetten over wat te doen met personen die geslachtsoperaties ondergaan tijdens hun diensttijd.

In een laatste poging besloot Byun in augustus 2020 een rechtszaak aan te spannen tegen het leger. Ze stierf echter in maart van dit jaar op 22-jarige leeftijd, vermoedelijk als gevolg van zelfdoding. Haar familieleden erfden de rechtszaak.

Anti-discriminatiewetgeving

Haar overlijden leidde tot boosheid en een roep om hervormingen in het Oost-Aziatische land, waar er geen anti-discriminatiewetgeving bestaat.

Zuid-Korea geldt vooralsnog als een zeer conservatief land op het gebied van gender en seksuele identiteit en is minder tolerant dan andere Aziatische landen. Zo vrezen tegenstanders van een anti-discriminatiewetgeving dat die de deur zal openzetten tot het legaliseren van het holebihuwelijk in het land.

Recent werd Zuid-Korea nog op de vingers getikt omdat

Wettelijk erkend

De districtsrechtbank van de stad Daejeon oordeelt nu dat, aangezien Byuns geslachtsverandering al wettelijk was erkend, het leger de normen voor vrouwen had moeten gebruiken om te bepalen of ze geschikt was om te dienen in het leger.

‘Als zij als vrouw was erkend hadden de militaire autoriteiten onmogelijk kunnen stellen dat zij gehandicapt was’, klinkt het verder. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie aanvaardt de beslissing van de rechter, maar heeft nog niet laten weten of het in beroep gaat.

Zuid-Korea, dat officieel nog altijd in oorlog is met Noord-Korea, kent de militaire dienstplicht. Alle jongemannen die daar fysiek toe in staat zijn moeten minstens 21 maanden dienen in het leger.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.