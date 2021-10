Tesla verhuist hoofdkantoor van Californië naar Texas

Het hoofdkantoor van autofabrikant Tesla verhuist van Silicon Valley in Palo Alto, Californië, naar Austin, de hoofdstad van de staat Texas. Dat meldt persagentschap Reuters.

In Austin bouwt de autofabrikant een grote fabriek voor de productie van auto’s en accu’s. De fabriek in Palo Alto wordt niet gesloten, de productiecapaciteit gaat er zelfs met 50 procent omhoog, laat Tesla-directeur Elon Musk weten. Het hoofdkantoor van de automaker vertrekt wél uit Californië.

Tesla is niet het enige bedrijf dat uit Silicon Valley, een creatieve broedplaats van de Amerikaanse techindustrie, vertrekt. Ook Oracle, HP en Toyota zijn recent uit Californië naar Texas getrokken.

In Texas liggen de belastingen lager en is het voor werknemers veel goedkoper om te wonen. Ook is de regelgeving voor bedrijven er minder streng.

SpaceX

Miljardair Musk verhuisde zelf in december vanuit Californië naar Texas om zich volledig te kunnen richten op het openen van de nieuwe Teslafabriek en zijn SpaceX-raketbedrijf, dat een lanceerbasis heeft in het zuidelijke puntje van Texas.

Musk lag regelmatig met de lokale overheid in Californië overhoop, wat de verhuizing van het hoofdkantoor niet echt een verrassing maakt. In mei spande hij nog een rechtszaak aan over de verplichte sluiting van de fabriek vanwege de vanuit de overheid opgelegde coronamaatregelen. Een paar weken later schortte Musk de rechtszaak om onduidelijke redenen op.