Gemiddeld aantal overlijdens gedaald

Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van covid-19 is in de voorbije periode gedaald. Het reproductiegetal duikt opnieuw net onder 1. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinsituut Sciensano.

In de week tot en met 4 oktober is er sprake van gemiddeld 7,1 sterfgevallen per dag, of 18 procent minder dan de week ervoor. Sinds de start van de pandemie is er volgens de teller op het covid-dashboard van Sciensano al sprake van 25.665 overlijdens.

Het aantal ziekenhuisopnames per dag stijgt wel verder. In de periode van 1 tot en met 7 oktober is er sprake van dagelijks gemiddeld 57,4 opnames. Het gaat om een stijging met 6 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal zijn al 80.059 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Momenteel liggen 733 mensen in het ziekenhuis, van wie 195 op de afdeling intensieve zorg.

Het aantal bevestigde besmettingen klokte in de week van 28 september tot en met 4 oktober af op gemiddeld 1.914 per dag, een stijging met 1 procent.

Per honderd testen zijn er 4,7 positief. In de week tot en met 4 oktober is wel het aantal testen met 5 procent gedaald tot gemiddeld 44.414,1 per dag.

Het reproductiegetal is tot slot opnieuw onder 1 gedoken (0,99). Een cijfer boven 1 toont aan dat de epidemie aan kracht wint. Daags voordien was er nog sprake van een reproductiegetal van 1,02.