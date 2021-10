Nafi Thiam heeft na ‘moeilijk seizoen’ trainingen nog niet hervat: ‘Mijn lichaam heeft tijd nodig’

Zevenkampster Nafi Thiam zal zich het komende jaar hoofdzakelijk focussen op het wereldkampioenschap atletiek in de VS. Dat vertelde ze donderdag op de voorstelling van haar nieuwe sponsor op de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist. Thiam plant tegen het einde van oktober opnieuw haar trainingen te hervatten.

Na een zwaar seizoen is de zevenkampster van plan om de eerste maanden vooral de focus op haar trainingen te leggen. Al richt ze zich in 2022 hoofdzakelijk op het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Eugene, van 15 tot 24 juli. ‘We weten nog niet welke andere competities we onderweg zullen doen maar het belangrijkste doel is het WK in juli.’

Na de Olympische Spelen in Tokio, waar ze haar titel verlengde, barstte ze na haar competitie nog in tranen uit nadat ze mentaal en fysiek tot de limiet was gegaan. Ondertussen kon de atlete tijdens haar vakantie tot rust komen. ‘Het was een moeilijk seizoen en de Olympische Spelen zijn nooit gemakkelijk, voor geen enkele atleet. Nu heb ik wat vakantie gehad dus alles gaat heel goed nu.’

Op lichamelijk vlak wil Thiam voldoende tijd nemen om te recupereren. ‘Het lichaam heeft tijd nodig. Daarom begin ik pas tegen het einde van de maand te trainen. Ik heb nog wat tijd nodig voor mijn lichaam 100 procent is. Ik vind het belangrijk om helemaal in orde te zijn voor ik de trainingen hervat.’

Dankzij haar prestatie is Thiam een van de favorieten voor de trofee van Sportvrouw van het jaar. Zelf vindt de Naamse die prijs vooral een bonus. ‘De prijs is een mooie surplus maar er is dit jaar veel concurrentie. Wie de prijs krijgt, verdient die ook honderd procent. Het is een mooie bonus maar het is niet iets dat ik speciaal in mijn achterhoofd heb.’