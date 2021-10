Armin Laschet, de partijleider van de CDU en de man die Angela Merkel als bondskanselier had moeten opvolgen, heeft nieuwe voorzittersverkiezingen aangekondigd. ‘Eerst het land, dan de partij en pas dan de persoon.’

‘Hij is dood, maar wie gaat het hem vertellen?’ Het was een van de vele grapjes die de voorbije dagen over Armin Laschet de ronde deden. Terwijl zowat iedereen bij de ­christendemocraten besefte dat de ...