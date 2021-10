Opstelling Rode Duivels: Jason Denayer krijgt tegen Frankrijk centraal achterin de voorkeur op Boyata

Amper verrassingen in de opstelling van bondscoach Roberto Martinez voor de halve finale van de Nations League van de Rode Duivels tegen Frankrijk. De Spanjaard grijpt terug naar de vertrouwde namen en geeft achterin de voorkeur aan Jason Denayer op Dedryck Boyata.

Denayer trainde eerder deze week niet mee bij de Duivels vanwege een overbelasting, maar sloot woensdag opnieuw bij de groep aan en bleek speelklaar te zijn. Boyata heeft het nodige blessureleed achter de rug bij zijn club Hertha Berlijn.

Voor het overige komen de verwachte namen aan de aftrap. Thibaut Courtois krijgt naast Denayer de routiniers Toby Alderweireld (rechts) en Jan Vertonghen (links) naast zich, op de wingbacks staan Yannick Carrasco (links) en Timothy Castagne (rechts). Centraal op het middenveld gaf de bondscoach de voorkeur aan Youri Tielemans, op de positie naast Axel Witsel. Man in vorm Hans Vanaken komt zo op de bank terecht. Zoals in zowat alle topwedstrijden wordt Kevin De Bruyne een rijtje hoger geschoven, samen met aanvoerder Eden Hazard in steun van Romelu Lukaku.

Bij Frankrijk komen de verwachte ronkende namen aan de aftrap. Op rechts verrast Didier Deschamps enigszins met de tandem Benjamin Pavard en Jules Koundé.

XI Rode Duivels: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - De Bruyne, Lukaku, E. Hazard

XI Frankrijk: Lloris - Varane, Koundé, L. Hernandez - T. Hernandez, Rabiot, Pogba, Pavard - Benzema, Mbappé, Griezmann