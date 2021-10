Milo (15) gaf gouden tip die tot arrestatie leidde: ‘Hij passeerde op 50 centimeter van mij’

Donderdag werd er heel de dag gezocht naar een 18-jarige jongeman die mogelijk gewapend de campus van de Vives Hogeschool in Kortrijk wou betreden. Later werd hij in Waregem herkend door een oud-leerkracht, maar het was uiteindelijk de 15-jarige Milo die de gouden tip kon geven.

‘Ik verliet mijn huis, omdat ik wou zien wat er aan de hand was. Op vijftig centimeter van mij passeerde er iemand met de perfecte beschrijving. Ik ben hem dan gevolgd, omdat ik dacht dat er iets niet in orde was’, vertelt Milo. ‘Ik vond het verdachter en verdachter en ben dan naar iemand van de speciale eenheden van de politie (die al in de straat aanwezig waren, red.) gelopen.’

De opmerkzaamheid van Milo zorgde er uiteindelijk voor dat de verdachte in een doodlopende straat liep en daar door de politie kon opgepakt worden.

De verdachte zou een 18-jarige man zijn die bekend is bij politie en justitie. Op het moment van zijn arrestatie was hij in het bezit van een airsoftwapen. Hij zou met het openbaar vervoer van Waregem naar Avelgem gekomen. Hij zou aan een oudere vrouw aan het station gevraagd hebben of hij zijn gsm kon opladen. Daarna is hij naar de Meersstraat gegaan. Daar werd hij opnieuw herkend. Daardoor besloot de politie ook naar Avelgem te trekken.

De jongeman wordt overgebracht naar het commissariaat in Kortrijk waar hij zal worden verhoord. Daarna zal het parket beslissen over zijn eventuele voorleiding voor de onderzoeksrechter.