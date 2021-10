Onderzoekers van het Californische onderzoeksinstituut Cast creëerden een opmerkelijke robot. Volgens de wetenschappers is ‘Leonard’ de eerste robot die stapbewegingen en stuwkracht (via propellers) combineert om complexe handelingen uit te voeren. De robot kan beter functioneren dan andere ‘tweebenige’ robots door zijn hybride beweging die ergens zit tussen manoeuvreren en vliegen. Dit soort robots zal in de toekomst ingezet worden voor ruimteonderzoek.