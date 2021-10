Pech voor de Schotse tennisser Andy Murray, want hij is het slachtoffer geworden van een diefstal. De gewezen nummer één van de wereld en drievoudig grandslamwinnaar vertoeft momenteel in Californië, waar hij het vrijdag opneemt tegen Adrian Mannarino in de eerste ronde van de BNP Paribas Open. Daar raakte hij deze week zowel zijn schoenen als zijn trouwring kwijt. Ontdek in de video hierboven hoe dat is kunnen gebeuren.