‘Nations League is extra mogelijkheid voor gouden generatie om iets te winnen’

De Rode Duivels nemen vanavond hopelijk de voorlaatste horde om zondag de tweede editie van de Uefa Nations League te winnen, in een finale tegen Spanje. Maar wat is het belang van dit toernooi?

Onze Rode Duivels nemen het straks op tegen Les Bleus in de halve finale van de Nations League. Spanje plaatste zich gisteren al voor de finale, die zondagavond plaatsvindt in Turijn. De winnaar volgt Portugal op, dat in 2019 de allereerste Nations League won.

Doordat de coronacrisis de voetbalagenda grondig dooreen heeft geschud, werd de eindfase van de Nations League wat begraven tussen het recente EK enerzijds en de kwalificatiematchen voor het WK in Qatar anderzijds. Maar dat betekent niet dat ze op dit toernooi voor knikkers spelen.

Niet alleen plaatst de winnaar zich rechtstreeks voor het EK 2024 in Duitsland, maar er hangt ook een prijzenpot van 10,5 miljoen euro aan vast. Ook de andere drie ploegen die zich hebben weten plaatsen, gaan met goedgevulde zakken naar huis: een tweede plaats is goed voor 9 miljoen, de derde 8 miljoen en de vierde 7 miljoen.

Volgens Frank Van Laeken, sportanalist bij De Standaard, is de Nations League in de eerste plaats een extra kans voor Romelu Lukaku en co. om hun bijnaam waar te maken. ‘Ze worden de gouden generatie genoemd, maar hebben tot dusver nog niets gewonnen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de hockeymannen, die alles gewonnen hebben wat ze konden winnen: een Europees kampioenschap, een wereldkampioenschap en de Olympische Spelen. Het blijft een lege term zolang daar geen trofee tegenoverstaat. De Nations League biedt een extra mogelijkheid om iets te winnen.’

Economisch gebeuren

Een eventuele winst mag en zal uitgebreid gevierd worden - de laatste vier zijn allen sterke ploegen - maar de Nations League mogen we niet op gelijke hoogte plaatsen met EK-winst, laat staan WK-winst. ‘Het is een trofee, maar wel een B-trofee’, meent Van Laeken.

Waar tussen een EK en WK, die elk om de vier jaar worden georganiseerd, telkens een rustjaar gepland staat, is het nu de bedoeling elk onpaar jaar een Nations League te spelen. Volgens Uefa om interlands buiten de kampioenschappen meer betekenis te geven.

Van Laeken wijst erop dat het toernooi er vooral uit economische, en niet sportieve redenen is gekomen. ‘Er is een strijd tussen de Wereldvoetbalbond Fifa en Europese voetbalbond Uefa om geld en prestige. Ze willen beiden vooral zo veel mogelijk centen genereren door sponsors aan te trekken. Sport is een economisch gebeuren geworden, en dat heeft repercussies op het aantal evenementen. De Nations League is er vooral gekomen, omdat Uefa zich tegenover Fifa wil laten gelden.’

Hoewel Fifa plannen smeedt om van het WK een tweejaarlijks gebeuren te maken, plant Uefa al een derde editie van de Nations League. Op 16 december wordt in het Zwitserse Montreux geloot voor de groepsfase van de volgende editie, die gepland staat voor 2022-2023.