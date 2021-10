Podcasttips | ‘Barbie girl’, een hit met een boodschap

S-Town bewijst dat podcasts ook literatuur kunnen zijn. In Weird hit wonder ontdek je dat ‘Barbie girl’ van Aqua stiekem ook een beetje punk is. Bad cops reconstrueert een ophefmakende corruptiezaak.

#urbanjungle, #plantdaddy, #livingwithplants, #indoorgarden, … De trending hashtags op Instagram verraden dat kamerplanten vandaag meer zijn dan een excuus om een leeg plekje in huis op te vullen. Online en ook daarbuiten is er zelfs een gemeenschap ontstaan voor plantenliefhebbers. Wat bezielt iemand om de woonkamer in te richten alsof het om de plantentuin van Meise gaat? Niels De Keukelaere en Marjan Justaert trokken eropuit.

(Her-)ontdek een podcastklassieker. Foto: Serial/This American life

1. ‘S-Town’, als een podcast literatuur wordt

Brian Reed komt naar het podcastfestival van De Standaard. Toen mijn collega’s dat aankondigden, was ik aardig onder de indruk. Reed is namelijk de man achter S-Town, een van de grootste podcastsuccessen ooit. In de eerste maand na release in 2017 werd die meer dan 40 miljoen keer gedownload.

Cijfers zijn natuurlijk ook maar cijfers. S-Town is in de eerste plaats een van de strafste staaltjes vertelkunst ooit en dat is volledig aan Reed en zijn team te danken. Daarom verdient de zevendelige reeks hier nog eens een warme aanbeveling.

Waar gaat het over? Een producer van This American life (Brian Reed) krijgt van een zekere John de vraag om een moord te onderzoeken in zijn gehate woonplaats. Het stadje in de staat Alabama omschrijft hij als ‘een echte shittown’, een s-town dus. Meer moet je eigenlijk niet weten, behalve dat het geen true crime-verhaal is.

S-Town kan je nog het best omschrijven als een roman. Het is geen toeval dat de afleveringen ‘chapters’ genoemd worden. Reed bouwt zijn verhaal zorgvuldig op en introduceert subverhalen vol onverwachte wendingen. Als een auteur tracht hij zijn hoofdpersonage, John, tot in het diepst van zijn ziel te begrijpen.

De setting in Alabama plaatst S-Town in de Southern Gothic-traditie, een literair Amerikaans genre uit het Diepe Zuiden vol donkere romantiek en horror. ‘Er komt geen normaal mens in voor. Maar het ontaardt nooit in een freakshow’, schreven we hier ooit over het genre. Dat geldt helemaal voor S-Town.

Brian Reed wordt op het festival geïnterviewd door Audiocollectief Schik, vaandeldragers van de literaire podcast in de Lage Landen. Dat belooft een spannend interview te worden, want de productie van S-Town roept ook heel wat ethische vragen op. Sommige journalisten vinden dat de podcast nooit gemaakt had mogen worden. Na het monstersucces kregen de makers zelfs een proces aan hun been.

Het verhaal achter de foutste hits. Foto: NPO Radio 1

2. ‘Weird hit wonder’, of hoe is dit in godsnaam ooit gemaakt

Stel je een achtjarig jongetje voor die kliedert met badschuim, terwijl hij woord voor woord hits als ‘My oh my’, ‘Doctor Jones’ en - de horror - ‘Barbie girl’ meezingt. Uit een cd-spelertje op veilige afstand van het water schelt het debuutalbum van de Deense popgroep Aqua. Dat jongetje was ik.

Vreselijke muziek, natuurlijk. Zo vreselijk dat muziekjournalist Atze de Vrieze wil weten hoe het ooit gemaakt is kunnen worden. In Weird hit wonder, zijn podcast voor NPO Radio 2, achterhaalt hij ‘de vrolijke verhalen over vreemde hits’. Het eerste seizoen gaat vooral over Hollandse hits die godzijdank nooit de grens hebben overgestoken, maar voor seizoen 2 kon hij mijn euh … jeugdhelden strikken.

Achter het hoge stemmetje en de plastic oppervlakkigheid van ‘Barbie girl’ schuilen namelijk mensen van vlees en bloed. De Vrieze sprak met ‘Barbie’ Lene Nystrøm, haar ‘Ken’ René Dif en keyboardspeler Søren Rasted, ‘toen te herkennen aan de tien centimeter lange stekels op zijn hoofd’.

Het is hilarisch en tegelijk ontroerend hoe begaan zij zijn met hun ambacht: popmuziek. Zo wil het drietal heel graag geweten hebben dat ze geen prefab popgroepje zijn, maar wel een groep muzikanten met een voorliefde voor catchy melodieën. ‘Barbie girl’ bevat zelfs een maatschappijkritische boodschap.

Andere recente afleveringen ontleden ‘The second waltz’ van André Rieu en de hardcore revolutie van ‘Have you ever been mellow’ van Party Animals. Hoedje af ook voor het artwork dat de hitbox-albumcovers uit de jaren 90 en 2000 parodieert!

Wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen achter de schermen van de muziekindustrie kan zich trouwens maar beter abonneren op die andere podcast van Atze de Vrieze, De Machine. Daarin werpt hij samen met Niels Aalberts tweewekelijks een blik op ‘de business’.

Spannende reconstructie van een ophefmakende corruptiezaak. Foto: BBC World Service

3. ‘Bad Cops’ is ‘The wire’ in het echt

Als je aan het politiekorps van Baltimore denkt, denk je misschien aan The wire. De HBO-reeks over het corrupte samenspel van georganiseerde misdaad met politie, politiek en media is fictie, maar heeft wortels in de werkelijkheid. Dat die werkelijkheid de fictie overtreft, bewijst Bad cops.

De docureeks van BBC World Service reconstrueert een ophefmakende corruptiezaak uit Baltimore. De elite-eenheid van het politiekorps reeg de successen aan elkaar. Ze maakten recordhoeveelheden aan drugs en illegale wapens buit en ontvingen schouderklopjes van de stad. Wat velen niet wisten, was dat ze ondertussen zelf als nietsontziende gangsterbende opereerden.

Net als in The lazarus heist kiest de BBC voor de klassieke docu-aanpak: een vertelstem, getuigenissen, en muziek om de toon te zetten. Dat komt soms wat afstandelijk over, maar heeft het voordeel van de duidelijkheid. Bovendien konden ze verschillende hoofdrolspelers en slachtoffers strikken, waardoor je het soms vanop de eerste rij lijkt mee te maken.

Veel luisterplezier!