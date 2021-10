Personeel BNP krijgt bewaking mee voor wandeling naar station Brussel-Noord

BNP Paribas Fortis stuurt sinds kort veiligheidsagenten mee met werknemers die na een late shift van kantoor naar het station Brussel-Noord stappen. De bank nam die maatregel na enkele incidenten van verbaal geweld, bevestigt een woordvoerster.

De Brusselse zender BX1 bracht het nieuws naar buiten en woordvoerster Hilde Junius bevestigt: de bank stuurt lijfwachten mee met medewerkers van het contactcenter van de bank die tussen 20 en 22 uur naar Brussel-Noord moeten. Hun kantoor ligt vlakbij het station, in de Vooruitgangstraat.

Ernstige incidenten zijn er niet geweest, zegt Junius. Wel is er verbaal geweld geweest en heerst er een ‘algemeen gevoel van onveiligheid’ rond het station, zegt ze. Er zijn veel hangjongeren op straat en vooral vrouwen krijgen ongepaste opmerkingen. De politie is op de hoogte van het probleem en zal extra patrouilleren. De komende dagen en weken worden grotere operaties opgezet en er wordt nagedacht of er andere maatregelen kunnen genomen worden om de wijk beter te beveiligen.

De betrokken gemeenten hebben al een verbod afgekondigd op het consumeren van alcohol op de openbare weg in de buurt van het noordstation tussen 20 uur en 8 uur.