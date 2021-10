Een groep Noorse archeologen heeft de oudste en best bewaarde skilat ter wereld opgegraven. De houten ski lag al zeker 1.300 jaar onder het ijs. De onderzoekers hebben sinds ze de eerste lat van het paar ski’s in 2014 opgroeven liefst zeven jaar geduld uitgeoefend tot het ijs dun genoeg was om aan de andere lat te kunnen. Bekijk hoe ze die naar boven haalde in bovenstaande video.