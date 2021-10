Gorilla uit wereldberoemde selfie sterft in armen van haar verzorger

Ndakasi, de gorilla die wereldbekend werd nadat ze poseerde voor een selfie van een parkwachter, is overleden. De 14-jarige gorilla stierf in de armen van de man die haar opving toen ze twee maanden oud was.

De gorilla werd in 2007 gered door rangers van het nationaal park Virunga in Congo toen ze pas twee maanden oud was. Toen ze haar vonden, hield ze zich nog vast aan haar levenloze moeder. Die was enkele uren ervoor doodgeschoten. Op dat moment waren er nog geen duizend berggorilla’s meer over, intussen is hun aantal wel weer aangegroeid.

Ndakasi werd daarna overgeplaatst naar het Senkwekwe Center waar ze bevriend geraakte met een andere weesgorilla, Ndeze. Met z’n tweeën werden ze wereldberoemd door een foto die een ranger maakte in 2019. Mathieu Shamavu nam een selfie met de twee gorilla’s die rechtop stonden en in de camera keken, een beeld dat daarna viraal ging.

Na een dikke tien jaar in het Senkwekwe Center is Ndakasi op 26 september op veertienjarige leeftijd overleden. Volgens het Center leed ze aan een ziekte waardoor haar toestand snel achteruitging.

De gorilla overleed in de armen van Andre Bauma. Hij had de gorilla veertien jaar geleden opgevangen, en hield haar die eerste nacht de hele tijd tegen hem aan, waardoor ze een bijzondere band hebben opgebouwd. De twee werden in 2014 ook samen opgevoerd in de documentaire Virunga.

Bauma zegt in een mededeling dat het ‘een privilege was om voor zo’n liefhebbend wezen te mogen zorgen’. ‘Ndakasi heeft me geholpen om de connectie tussen mensen en mensapen te begrijpen en waarom we alles aan moeten doen binnen onze macht om hen te beschermen. Ik hield van haar als een kind, en haar vrolijke persoonlijkheid bracht telkens weer een lach op mijn gezicht.’